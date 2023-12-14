شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يبحث تعزيز الاقتصاد الرقمي مع وفد البنك الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحه، بمكتبه في الوزارة اليوم، مع وفد من المجلس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، وتم مناقشة تعزيز أوجه الشراكة والتعاون مع البنك الدولي في مجالات تطوير سياسات الاقتصاد الرقمي، وتطوير الحكومة الرقمية، وتعزيز الابتكار، وتبني الذكاء الاصطناعي التوليدي وتشكيله لآفاق المستقبل.

وأكد معاليه أن التقدم النوعي الذي حققته المملكة تحت رؤية 2030 انعكس في مؤشر البنك الدولي للحكومة الرقمية الذي وضع المملكة في المرتبة الثالثة عالمياً، إضافة إلى نمو عدد الكفاءات الرقمية في القطاع من 150 ألفاً إلى 354 ألف موهوب وموهوبة، وتحقيق المملكة قفزات نوعية في مشاركة المرأة في القطاع من 7% إلى 35%، وهي النسبة الأعلى من متوسط مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي ووادي السيليكون.

ريادة الأعمال الرقمية

أبرز جهود المملكة في تبني منهجية التركيز لتحويل أعمال والخدمات الحكومية لسحابية ورقمية، مستدلًا على ذلك جذب لاستثمارات بقيمة 4.4 مليارات دولار فقط في عام 2023 من كبرى الشركات العالمية، لإنشاء مناطق خدمات سحابية، إلى جانب تحفيز الابتكار وتميكن ريادة الأعمال الرقمية، لتكون المملكة اليوم الوجهة الأولى لرأس المال الاستثماري في المنطقة بتمويل يقارب المليار دولار.