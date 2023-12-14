شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط.. العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 3 دولارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عزز النفط من مكاسبه اليوم الخميس، فيما سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بقيمة 3 دولارات إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 77.35 دولار للبرميل.

كان موقع ريفيريس، أكد أن المملكة العربية السعودية أدت دوراً فعالاً في الحفاظ على توازن سوق النفط العالمية خلال عام 2023.

أسواق النفط

وبين أن ذلك جاء بفضل تخفيضات الإنتاج الطوعية التي قامت بها، وأدى هذا الدور إلى ضمان الاستقرار في السوق خلال هذا العام المتقلب.

وأضاف: وتأتي هذه الزيادة في الصادرات نتيجة عوامل مختلفة، بما في ذلك ارتفاع الطلب العالمي وجهود المملكة لتوسيع إنتاجها النفطي مع الاهتمام بشكل ضخم أيضًا في تنويع الاقتصاد وتنويع قدرة ضخمة توليدية للطاقة من مصادر طاقة نظيفة.

تعافي الاقتصاد العالمي

وقال في تقريره، ومع تعافي الاقتصاد العالمي من تأثير جائحة كوفيد-19، انتعش الطلب على الطاقة بشكل كبير.

وذكر: وباعتبارها لاعباً رئيسياً في سوق النفط استجابت المملكة العربية السعودية لهذا الطلب المتزايد من خلال زيادة صادراتها من النفط الخام.