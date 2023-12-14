شكرا لقرائتكم خبر عن "سال السعودية" تفوز بجائزة العمل في التوطين لفئة الخدمات اللوجستية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كُرّمت شركة "سال السعودية" للخدمات اللوجستية، بجائزة العمل في مسار التوطين لفئة خدمات قطاع النقل والخدمات اللوجستية لعام 2023 المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ تأكيداً لدورها البارز في استقطاب أفضل الكوادر الوطنية من شباب وشابات الوطن، وتعزيز مساهمتهم في منظومة الاقتصاد الوطني، والالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل المميّزة في المملكة.

وتميزت "سال" في جائزة العمل من بين العديد من منشآت القطاع الخاص، بإنجازات قطاع رأس المال البشري السابقة ومنها الحصول على جائزة "أفضل بيئة عمل" لعامين متتاليين.

جذب الكفاءات الوطنية

أعرب رئيس مجلس إدارة شركة "سال" فواز الفواز في تصريح بالمناسبة: "فخور بحصول سال على الجائزة المرموقة التي تعزز من اهتمامنا في جذب الكفاءات الوطنية المتميزة كجزء من مسؤوليتنا لتوطين القطاع اللوجستي، ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كما تمثل الجائزة حافزاً هاماً لشركة سال لبذل المزيد من الجهد، ومواصلة مسيرة التميّز والنجاح في توظيف الكفاءات الوطنية والعمل على تأهيلهم، وصقل مهاراتهم، ورفع كفاءتهم الوظيفية، لتقديم أفضل الخدمات اللوجستية المتكاملة".

بدوره أكد العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة سال فيصل البداح، أن رؤية الشركة أن تكون الرائد اللوجستي الوطني لوطن يربط أنحاء العالم لم تكن لتكتمل دون التركيز على نسبة توطين موظفي سال حتى وصلت اليوم إلى 97%، مبيناً أن موظفين سال هم سفرائها الوطنيين ورواد القطاع اللوجستي الذين يمثلون أهم قيم الشركة وهي التمحور حول العميل وتحقيق الابتكار والتميز، لذا تم العمل على تدريب وتأهيل 250 موظفاً عبر برنامج "مسار" بالتعاون مع الأكاديمية اللوجستية السعودية.

تكريم القطاع الخاص

وتُعد جائزة العمل، هي إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتكريم جهود القطاع الخاص من المنشآت المتميّزة في مختلف مسارات الجائزة، وتحفيز المنشآت الأخرى على تطبيق المعايير والنماذج الفريدة لخلق سوق عمل جاذب ومتميّز.

وتشمل الجائزة 4 مسارات هي التوطين، وبيئة العمل، والمهارات والتدريب، والرئيس التنفيذي؛ وتهدف الجائزة إلى تشجيع القطاع الخاص لرفع نسب التوطين، وتبني نماذج عمل مبتكرة وجاذبة للكوادر الوطنية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. يذكر أن شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، هي الشركة الوطنية الرائدة في تقديم خدمات مناولة الشحنات الجوية والحلول اللوجستية في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم سال حلول لوجستية متكاملة ومتخصصة لعملائها.

وتتعامل سال مع 95% من حجم الشحنات الجوية في مطارات المملكة، مما يجعلها الشركة الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية داخل المملكة، ومحركاً رئيسياً في تطوير هذا القطاع وفقاً لرؤية المملكة 2030.