شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 14-12-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 14-12-2023.

إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المصرية لنظم التعليم الحديثة، والعامة لمنتجات الخزف والصيني، والدولية للمحاصيل الزراعية، والدولية للأسمدة والكيماويات، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، وتعليم لخدمات الإدارة، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وأم بي للهندسة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.

البورصة تربح 5 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه عند مستوى 1.673 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 119.7 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.37% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.01%، والعرب على 6.61%، واستحوذت المؤسسات على 24.07% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.92%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 39.2 مليون جنيه، 823.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 332 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 438.3 مليون جنيه، 90.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 24722 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 29765 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 10526 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 5365 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 7768 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 6535 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1436 نقطة.

وصعدت أسهم 100 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 55 شركة، ولم تتغير مستويات 51 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية لنظم التعليم الحديثة بسعر إغلاق 0.346 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.11%.

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 23.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.70%.

- تعليم لخدمات الإدارة بسعر إغلاق 5.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.58%.

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 0.562 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.85%.

- البنك المصري لتنمية الصادرات بسعر إغلاق 20.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.11%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 6.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.52%.

- آسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 47 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6%.

- العربية المتحدة للشحن والتفريغ بسعر إغلاق 0.785 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.96%.

- مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بسعر إغلاق 1.136 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.62%.

- الأهلي للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 33.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.56%.