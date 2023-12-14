شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية.. "ستوكس" يسجل أعلى مستوى في 22 شهرًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الأسهم الأوروبية تراجعا من أعلى مستوى سجلته اليوم الخميس، وأنهت الجلسة على ارتفاع.

وجاء هذا وسط سعادة المستثمرين بتحول مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الأربعاء نحو تيسير السياسة النقدية.

مؤشرات الأسهم الأوروبية

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة عند الإغلاق إلى أعلى مستوى في 22 شهرا، بعدما ارتفع 1.7 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وصعد مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.3 بالمئة عند الإغلاق بعدما لامس لفترة وجيزة أعلى مستوى في 22 عاما.

وتقلصت بعض مكاسب المؤشرين بعدما خالف المركزي الأوروبي رهانات، على أن خفض أسعار الفائدة بات وشيكا من خلال تأكيده أن تكاليف الاقتراض ستظل عند مستويات قياسية على الرغم من توقعات انخفاض التضخم.

أسعار الفائدة

وأبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة بلا تغيير، مثلما كان متوقعا على نطاق واسع.

وسجل المؤشر ستوكس 600 ارتفاعا بما قدره 12.3 بالمئة على أساس سنوي مقابل المؤشر القياسي الأمريكي ستاندرد اند بورز 500 الذي ارتفع 23 بالمئة خلال الفترة نفسها.

وانزلق مؤشر تقلبات الأسهم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياته منذ 2020 ليعكس حالة التفاؤل في السوق.

أسهم قطاع العقارات

وقفزت أسهم قطاع العقارات، شديد التأثر بأسعار الفائدة، 5.7 بالمئة، ليتصدر مكاسب العقارات، بينما ارتفع أيضا قطاع التعدين 3.3 بالمئة مقتفيا أثر ارتفاع أسعار المعادن.

وهبط سهم مورفو سيس أربعة بالمئة، بعد أن أطلقت شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية زيادة بقيمة عشرة بالمئة في رأسمال النقدي.

وصعدت أسهم شركة فيفيندي عشرة بالمئة، في ظل تخطيط شركة الإعلام الفرنسية لدراسة فصل بعض أنشطتها.