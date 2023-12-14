شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج العربي للتنمية" يوقع مذكرة تفاهم لدعم المشروعات الصغيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت مذكرة تفاهم بين برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وتهدف إلى تنفيذ مشاريع مشتركة، وحشد الموارد المالية الموجهة لتعزيز التجارة البينية بين الدول العربية.

دعم المشروعات الصغيرة

كما يتعهد الطرفان بموجب المذكرة بدعم المشروعات الصغيرة وتقديم العديد من الخدمات المالية الشاملة، وبالتعاون في مجال تنفيذ برامج ومشاريع الدعم الفني وبناء القدرات في الدول العربية والأفريقية.

ووقعها كل من المدير التنفيذي لـ (أجفند) الدكتور ناصر القحطاني، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية الدولية هاني سنبل.

القمة العربية الثانية لريادة الأعمال

واختتمت اليوم بمدينة مراكش، أعمال القمة العربية الثانية لريادة الأعمال، بعد ثلاثة أيام من المناقشات وتبادل الخبرات والتجارب.

وشهد الحفل الختامي تسليم جوائز "إسكوا" لريادة الاعمال، والإعلان عن الالتزامات الوطنية والإقليمية والدولية.