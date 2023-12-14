شكرا لقرائتكم خبر عن داو جونز يقفز إلى مستوى قياسي بعد تثبيت الفائدة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفز مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 300 نقطة إلى مستوى قياسي جديد يوم الأربعاء بعدما أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيخفض أسعار الفائدة بأكثر من التوقعات السابقة، وفق ما ذكرت صحيفة إنفيستورز بييزنس دايلي. وأضاف مؤشر داو جونز المكون من 30 سهما 368 نقطة مرتفعًا بــ1% إلى 36,947 نقطة وهو ما سيتجاوز إغلاقه القياسي السابق في يناير من عام 2022. يأتي ذلك بينما قفز مؤشر (متوسط القياس) ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.1% مع دفع من أسهم البنوك والعقارات، بينما ارتفع ناسداك المركب بنسبة 1.2%.

تثبيت سعر الفائدة

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي على الاقتراض لليلة واحدة ثابتًا في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.5% كما هو متوقع، ولكن الأهم من ذلك أنه توقع ثلاثة تخفيض أسعار الفائدة في عام 2024 بأكثر مما أشارت إليه سابقًا التوقعات. واعترف بيان اجتماع الاحتياطي الفيدرالي بأن التضخم ”تراجع” خلال العام الماضي وخفض رسميًا توقعاته للتضخم لعام 2024 حيث شهد انخفاضًا بنسبة 2.4٪ من 2.6٪.

ضغوط على داو جونز

يتعرض مؤشر داو جونز لضغوط منذ أن وصل إلى مستويات قياسية في أوائل عام 2022 حيث شرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في حملة تشديد نقدية لإبعاد تصاع التضخم. وفي العام الماضي، انخفض المؤشر المكون من 30 سهمًا بنسبة 8.8٪ وهو أكبر انخفاض سنوي له منذ عام 2008. ومع ذلك في الشهر الماضي ارتفع مؤشر داو جونز بأكثر من 7٪ متجاوزًا مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك مع تزايد الأمل في اقرار سياسة نقدية أقل تشددًا.

مكاسب متتالية

أدت مكاسب يوم الأربعاء إلى ارتفاع مؤشر داو جونز منذ بداية العام إلى 11.5%. وشهد السوق المالي مكاسب أكبر حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 22٪ حتى الآن في عام 2023. وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 40٪ منذ بداية العام حتى الآن.

بيانات التضخم

حصلت السوق على المزيد من بيانات التضخم المشجعة في وقت سابق من يوم الاثنين مع استقرار مؤشر أسعار المنتجين في نوفمبر. ويأتي ذلك بعد صدور مؤشر أسعار المستهلك يوم الثلاثاء والذي أظهر تباطؤ الأسعار إلى معدل سنوي 3.1٪ الشهر الماضي.

أسهم تسلا

انخفضت أسهم شركة "تسلا" Tesla بأكثر من 1٪ بسبب الأخبار التي تفيد بأن صانع السيارات الكهربائية استدعي أكثر من مليوني سيارة لمعالجة الخلل في آلية القيادة الآلية.

وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من قيام الجهات التنظيمية بالتحقيق في العديد من الحوادث التي وقعت أثناء استخدام القيادة الآلي.

أسهم فايزر

تم تداول أسهم شركة "فايزر" بانخفاض يزيد عن 7% في سوق التداول بعد أن أصدرت شركة الأدوية العملاقة توجيهات جديدة لعام 2024. وتتوقع الشركة أن تتراوح الإيرادات بين 58.5 مليار دولار و61.5 مليار دولار وهذا أقل من توقع شركة المراقبة السوقية "ستريت آكاونت" البالغ 62.66 مليار دولار. وقالت شركة فايزر أيضًا إنها تتوقع إيرادات تبلغ حوالي 8 مليارات دولار من لقاح وعلاج كوفيد.