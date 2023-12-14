شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أثر تثبيت الفائدة الأمريكية على الأسواق؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه سيترك أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء في خطوة يعتقد الكثيرون أنها ستختتم دورة رفع أسعار الفائدة وتمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في العام المقبل، وفق ماذكرت منصة ماركت واتش الأمريكية. ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بذلك بواقع 11 مرة منذ مارس 2022 في أسرع وتيرة تشديد منذ أوائل الثمانينيات. وتسبب الارتفاع في أسعار الفائدة في ارتفاع تكاليف الاقتراض الاستهلاكي في حين ظل التضخم مرتفعا مما وضع العديد من الأسر تحت الضغط.

متى يبدأ خفض الفائدة؟

حول ذلك، قال بريت هاوس أستاذ الاقتصاد في كلية الأعمال بجامعة كولومبيا:"على الرغم من الفيدرالي أشار إلى أنه سيواصل السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2% فإن السؤال الحقيقي في هذه المرحلة هو متى سيبدأون في التخفيض".

ويعد سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية الذي يحدده البنك المركزي الأمريكي هو سعر الفائدة الذي تقترض به البنوك وتقرض بعضها البعض لليلة واحدة.

وعلى الرغم من أن هذا ليس هو المعدل الذي يدفعه المستهلكون إلا أن تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تزال تؤثر على معدلات الاقتراض والادخار كل يوم.

تأثير الفائدة على الذهب

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمائة يوم الأربعاء بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن نهاية لدورة رفع أسعار الفائدة وأشار إلى تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة العام المقبل، وفق ماذكر موقع إف إكس ستريت.

ارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 1.3% ليصل إلى 2004.79 دولار للأونصة. وارتفع سعر التسوية في العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمائة إلى 1997.30 دولارا.

النفط

ارتفعت أسعار النفط نحو واحد بالمائة اليوم الأربعاء من أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة بفعل انسحاب أسبوعي أكبر من المتوقع من مخزونات الخام الأمريكية ومخاوف بشأن أمن إمدادات النفط في الشرق الأوسط بعد هجوم على ناقلة في البحر الأحمر. وأشار التجار أيضًا إلى أن أسعار النفط الخام حافظت على مكاسبها بعد أن أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بيانًا بأنه سيبقي أسعار الفائدة ثابتة كما هو متوقع وأشار إلى أنه سيبدأ في خفض تكاليف الاقتراض في عام 2024.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، الأمر الذي يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.02 دولار، أو 1.4%، لتبلغ عند التسوية 74.26 دولار للبرميل.

وارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 86 سنتا أو 1.3 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 69.47 دولار. تعرض ناقلة نفط في البحر الأحمر قبالة ساحل اليمن لإطلاق نار من قبل مسلحين في زورق سريع واستهدفتها الصواريخ، في أحدث حادث يهدد خط الشحن بعد أن حذرت قوات الحوثي اليمنية السفن من السفر إلى الاحتلال.

فوائد بطاقات الائتمان

قفزت فوائد بطاقات الائتمان إلى ما يقرب من 21% من 16% حيث تأتي معظم بطاقات الائتمان بمعدل فائدة متغير وله علاقة مباشرة بالسعر القياسي الذي يحدده بنك الاحتياطي الفيدرالي.

بعد الزيادات السابقة في أسعار الفائدة ارتفع متوسط سعر بطاقة الائتمان من 16.34% في مارس 2022 إلى ما يقرب من 21% اليوم وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

الرهن العقاري

وصلت معدلات الرهن العقاري إلى 8% بعد أن كانت 3.2% ورغم أن أسعار الفائدة على الرهن العقاري لخمسة عشر عاماً وثلاثين عاماً ثابتة ومرتبطة بعوائد سندات الخزانة فإن أي شخص يريدي شراء مسكن جديد يخسر قدراً كبيراً من القوة الشرائية وهو ما يرجع جزئياً إلى التضخم.

في الواقع، كان عام 2023 هو العام الأقل شراء منازل بأسعار معقولة منذ 11 عامًا على الأقل، وفقًا لتقرير صادر عن شركة "ريدفاين" العقارية.

وقال سام خاطر كبير الاقتصاديين في "فريدي ماك":"لقد تغيرت معنويات السوق بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي مما أدى إلى استمرار انخفاض معدلات الرهن العقاري حيث أن المسار الحالي لأسعار الفائدة يعد تطورا مشجعا لمشتري المنازل المحتملين مما يؤدي إلى ارتفاع متواضع في الطلب".

ويتوقع ماكبرايد أيضًا أن تتراجع معدلات الرهن العقاري في عام 2024 ولكنها لن تعود إلى أدنى مستوياتها في وقت الوباء.

تضخم أقل في العامين المقبلين

خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي توقعاته للتضخم يوم الأربعاء بعد انخفاض مقياسه المفضل للتضخم إلى 2.4٪ في عام 2024.

وتوقع البنك المركزي أيضًا أن ينخفض مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 2.2% بحلول عام 2025 ويصل أخيرًا إلى هدفه البالغ 2% في عام 2026.

تشير هذه التوقعات الجديدة إلى صورة تضخم أكثر ليونة في العامين المقبلين مقارنة بالتحديث الأخير في سبتمبر.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي يتوقع أن يصل معدل نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 2.6% في عام 2024 و2.3% في عام 2025.

وفي بيان ما بعد الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء، قالت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إن التضخم ”تراجع خلال العام الماضي” مع الحفاظ على وصفها للأسعار بأنها ”مرتفعة”.

توقعات الفيدرالي لـ2024

أظهرت التوقعات الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة إلى متوسط 4.6٪ بحلول نهاية عام 2024 وهو ما سيمثل ثلاثة تخفيضات بمقدار ربع نقطة من النطاق المستهدف الحالي بين 5.25٪ -5.5٪.