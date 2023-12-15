أخبار البورصة اليوم الخميس 14-12-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 14-12-2023، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه عند مستوى 1.673 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المصرية لنظم التعليم الحديثة، والعامة لمنتجات الخزف والصيني، والدولية للمحاصيل الزراعية، والدولية للأسمدة والكيماويات، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، وتعليم لخدمات الإدارة، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وأم بي للهندسة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.

البورصة تربح 5 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه عند مستوى 1.673 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 119.7 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.37% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.01%، والعرب على 6.61%، واستحوذت المؤسسات على 24.07% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.92%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 39.2 مليون جنيه، 823.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 332 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 438.3 مليون جنيه، 90.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 24722 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 29765 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 10526 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 5365 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 7768 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 6535 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1436 نقطة.

وصعدت أسهم 100 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 55 شركة، ولم تتغير مستويات 51 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات ابن سينا فارما، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 600 ألف سهم، 867.5 ألف سهم، 4447 سهم، 62 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاسيك والاكريلك 110 ألف سهم، وباع مجس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية عدد 200 ألف سهم، 35 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والمالية والصناعية المصرية، والقاهرة للإسكان والتعمير، وفتنس برايم للأندية الصحية، عدد 2.1 مليون سهم، 311.6 ألف سهم، 500 ألف سهم، 82 ألف سهم، على الترتيب، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والمجموعة المصرية العقارية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، ورواد السياحة-الرواد، عدد 4.1 مليون سهم، 1.4 مليون سهم، 700 ألف سهم، 20 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 520 سهم.

أعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، شراء المساهم محمود حسن جاب الله حسان عدد 1.8 مليون سهم بسعر 0.492 جنيه بقيمة إجمالية 885.1 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 9.778% إلى 10.05%، ونفذت الصفقة من خلال شركة رويال لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، شراء المساهم عبد الله عبد اللطيف محجوب عدد 29.5 مليون سهم بسعر 0.314 جنيه بقيمة إجمالية 9.3 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 10.546% إلى 13.476%، ونفذت الصفقة من خلال شركة تارجت لتداول الأوراق المالية.

وأعلنت الشركة المالية والصناعية المصرية، شراء المساهم ميد فيرت مصر للاستثمار عدد 311.6 ألف سهم بسعر 64.77 جنيه بقيمة إجمالية 20.2 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 29.736% إلى 30.163%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

المصرية للمنتجعات السياحية

أعلنت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، رد مبلغ قدره 176.5 مليون جنيه ما يعادل مبلغ 5.7 مليون دولار من الموارد الذاتية للشركة لصالح شركة عبر المتوسط للاستثمارات السياحية، وذلك تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية.