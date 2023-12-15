شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من جنى الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات خلال 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل عملية جني الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات،حيث من المنتظر خلال 10 أيام الانتهاء تماما من الجنى لا سيما فى ظل قلة العمال وقلة عدد الحصادات الآلية.

وكشف مصدر بمشروع الزراعة لـ"الخليج 365" أن تأخر الجنى لمساحة 1000 فدان، يرجع إلى تأخر عملية الزراعة، وبالتالى يتم جنى القطن بالماكينات مرة واحدة فقط؛ مما يتسبب فى فقدان ما بين 30 إلى 40‎%‎ من الأقطان، ويتم تركها على الأرض؛ لسرعة الانتهاء من الجنى وعدم التعرض لغرامات تأخير وبالتالى سيؤثر ذلك على متوسط إنتاجية المساحة.

و‏أضاف أنه يتم نقل الكميات إلى محلج أبو تيج بمحافظة أسيوط تمهيدا لعملية الوزن لتلك الكميات والانتهاء من حلجها، وبعدها يتم توزيعها على شركات الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، كما حدث خلال الموسم الماضى كبديل عن استيراد تلك النوعية من القطن وتوفيرها للمصانع المحلية الجديدة خاصة لمصنع 4 بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والذى بدأ العمل بالفعل خلال الفترة الماضية بإنتاجية تصل لنحو 15 طن غزل يوميا.

‏يشار إلى أن متوسط الإنتاجية هذا العام تتراوح من 8 قنطار إلى 10 قنطار للفدان وهو يقارب إنتاجية العام الماضى.