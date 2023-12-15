شكرا لقرائتكم خبر عن بزيادة 1.07 %.. الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2755 دولار أمريكي، بزيادة 1.07 %.

أسعار العملات اليوم

كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1606 يورو بزيادة 0.08 %.

كانت سجلت الأسهم الأوروبية تراجعا من أعلى مستوى سجلته اليوم الخميس، وأنهت الجلسة على ارتفاع.

وجاء هذا وسط سعادة المستثمرين بتحول مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الأربعاء نحو تيسير السياسة النقدية.

مؤشرات الأسهم الأوروبية

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة عند الإغلاق إلى أعلى مستوى في 22 شهرا، بعدما ارتفع 1.7 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وصعد مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.3 بالمئة عند الإغلاق بعدما لامس لفترة وجيزة أعلى مستوى في 22 عاما.

وتقلصت بعض مكاسب المؤشرين بعدما خالف المركزي الأوروبي رهانات، على أن خفض أسعار الفائدة بات وشيكا من خلال تأكيده أن تكاليف الاقتراض ستظل عند مستويات قياسية على الرغم من توقعات انخفاض التضخم.