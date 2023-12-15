شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب التلاعب.. تغريم 14 شركة مقاولات في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت ألمانيا فرض عقوبات تتعلق بالمسؤولية القانونية يبلغ مجموعها 4.8 مليون يورو (5.25 مليون دولار) ضد 14 من شركات المقاولات الصناعية، و12 شخصا.

وفرضت سلطات مكافحة الاحتكار تلك الغرامات، نتيجة تلاعبهم بإجراءات منح العقود في العطاءات.

تلاعب شركات المقاولات في ألمانيا

ويشمل ذلك 42 عقدا منحتها شركة هوتينفرك كروب مانيسمان، و122 عقدا منحتها شركة تيسينكورب ستيل يوروب، و14 عقدا منحتها شركة دويتشه اديلستاهلفرك بين عامي 2007 و2017.

وبلغ إجمالي هذه العقود 60 مليون يورو، فيما أشار رئيس المكتب أندرياس موندت، أن الشركات المعنية اتبعت، طوال سنوات، نظاما للاتفاق المتبادل بشأن اختيار الشركات وتحديد العقود التي سيتم منحها لكل منها.

وذكر أن هذا الحق الضرر بالكيانات المتعاقدة، مبينا أن نمط الاتفاقيات كان واحدا في كل حالة: أولا تتفق الشركات المشاركة بذاتها أو عبر الهاتف على من سيتم منحه عقدا معينا.

وأضاف: ومن ثم فإن الشركة التي تكون في وضع يمكنها من الحصول علي العقد تقوم بعد ذلك بإعداد حساباتها الخاصة.

عروض زائفة

ولفت "موندت" أن الخطوة التالية تكون إرسال هذه الحسابات إلى الشركات المشاركة الأخرى للتأكد من أنها ستقدم عروضا زائفة، أعلى لتأمين إرساء العقد على الشركة المتفق عليها".

وقد حرك هذه الإجراءات من جانب مكتب مكافحة الاحتكار اتفاق إقرار بالذنب توصل إليه مع شركة المقاولات هيرمان كاسينس في بابينبورج.

وبموجبه وافق مكتب مكافحة الاحتكار على إسقاط قضيته ضد الشركة مقابل الحصول على معلومات عن الشركات الأخرى.