جامعة حفر الباطن تنظم ورشة توعوية عن أهمية ترشيد استهلاك الطاقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

نظمت جامعة حفر الباطن ممثلة بفريق ترشيد استهلاك الطاقة، بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة)، اليوم، ورشة توعوية عن كفاءة الطاقة في المملكة، وأهمية ترشيد استهلاكها، بحضور المشرف العام على الشؤون الفنية والخدمات، رئيس الفريق المهندس سالم بن نجران، وعدد من منسوبي الجامعة وطلبتها، وذلك على مسرح الجامعة الرئيس.

وتهدف الورشة إلى رفع الوعي عن أهمية ترشيد استهلاك الطاقة، ورفع كفاءتها في الجهات الحكومية، وتفعيل الدور التوعوي لترشيد الاستهلاك، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

واستعرضت الورشة مفهوم كفاءة الطاقة، ومعدل استهلاكها بالمملكة، والتعريف بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وتطرقت إلى أبرز الجهود والمبادرات لتحسين كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، ونتائجها، وأحدث الطرق المستخدمة لترشيد استهلاك الطاقة والجوانب الاقتصادية والمالية الخاصة بكفاءة الطاقة، وتصحيح عدد من الممارسات اليومية بالتعرف على فرص التوفير لترشيد الطاقة، مؤكدة أهمية الترشيد في الجهات الحكومية، وأهمية تنمية القدرات البشرية في مجال كفاءة الطاقة.