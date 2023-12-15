وزير الاقتصاد والتخطيط يستعرض مع وفد المجلس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي الإصلاحات والتحولات الاقتصادية في المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

التقى اليوم معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم, بوفد المجلس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي.

وتم خلال اللقاء مناقشة عددًا من الموضوعات المهمة، منها تعزيز التعاون بين المملكة والمجموعة وتطوير الشراكة الاستراتيجية، واستعراض الإصلاحات والتحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية المملكة 2030 ، وجهودها في دعم بنوك التنمية التابعة للمجموعة، لدفع أنشطة التنمية الاقتصادية في البلدان النامية.

حضر اللقاء معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عمار بن محمد نقادي.