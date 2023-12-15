الاقتصاد

انخفاض الدولار “يرفع” النفط

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أثمر تراجع الدولار ورفع وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب في 2024 عن مواصلة النفط مكاسبه، خلال جلسات (الخميس)، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 3% عند التسوية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.35 دولار بما يعادل 3.2 % إلى 76.61 دولار للبرميل عند التسوية، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.11 دولار أو 3% ليصل إلى 71.58 دولار.

وكانت الوكالة أفادت في تقريرها الشهري، بأن الاستهلاك العالمي للنفط سيرتفع 1.1 مليون برميل يوميا في 2024، بزيادة 130 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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