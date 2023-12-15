شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك فى مصر اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023.. البلطى بـ70 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار السمك في مصر اليوم الجمعة تحركا طفيفا وسجل سعر كيلو البلطي بين 64 و70 جنيها للمقاس رقم 1، وبلغ سعر كيلو البلطي مقاس رقم 2 سعر 61 و67 جنيها والبلطي الأسواني بين 20 إلي 60 جنيها وفيلية بطلي بين 40 إلي 200 جنيه في سوق الجملة ويصل السعر النهائي للمستهلك بزيادة 10 إلي 15% عن سوق الجملة.

وسجل سعر القشر البياض من 80 إلي 120 جنيها والبيضاء الأملس من 60 إلي 100 جنيه والمكرونة من 57 إلي 67 جنيها للكيلو في الجملة وسمك موسي من 120 إلي 250 جنيها وبلغ سعر السبيط "كاليماري" من 220 إلي 320 جنيها والكابوريا من 40 إلي 230 جنيها والمورجان من 55 إلي 60 جنيها.

وبلغ سعر الجمبري الجامبو من 425 إلي 495 جنيها وجمبري مقاس 1 من 310 إلي 390 جنيها وجمبري مقاس 2 يسجل 220 إلي 300 جنيه وجمبري 3 من 105 إلي 195 جنيها.