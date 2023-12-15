شكرا لقرائتكم خبر عن "الطاقة الدولية" تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع أسرع من المتوقع العام المقبل، مقدمة إشارة على أن توقعات استخدام النفط على المدى القريب تظل قوية على الرغم من توقيع اتفاق في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) هذا الأسبوع للتحول عن استخدام الوقود الأحفوري.

وأشارت في تقرير شهري، إلى أن الاستهلاك العالمي سيرتفع بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا في 2024، بزيادة 130 ألف برميل يوميًا عن توقعاتها السابقة، مشيرة إلى وجود تحسن في النظرة المستقبلية للولايات المتحدة وانخفاض أسعار النفط.

وعلى الرغم من رفع الوكالة، التي تمثل الدول الصناعية، للتوقعات، ظلت هناك فجوة كبيرة بينها وتوقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تمثل الدول المنتجة للعام المقبل.

واختلف الجانبان في السنوات الأخيرة بشأن قضايا، مثل الطلب على المدى الطويل والحاجة للاستثمار في الإمدادات الجديدة.

تباطؤ النمو الاقتصادي

وأشارت وكالة الطاقة الدولية في تقرير شهري، إلى أن التعديل يعكس "توقعات أفضل إلى حد ما للناتج المحلي الإجمالي مقارنة بتقرير الشهر الماضي، وينطبق هذا بشكل خاص على الولايات المتحدة، إذ تلوح في الأفق درجة مقبولة من تباطؤ النمو الاقتصادي مقارنة بالتضخم والبطالة".

وأضافت أن "انخفاض أسعار النفط يمنح دفعة إضافية لاستهلاك النفط".

وخفضت الوكالة أيضا توقعاتها لنمو حجم الطلب العالمي في الربع الحاليّ بنحو 400 ألف برميل يوميًا إلى 1.93 مليون برميل يوميًا، بسبب تفاقم سوء التوقعات الاقتصادية.

وتؤيد الوكالة سرعة التحول عن استخدام الوقود الأحفوري.

تراجع النفط

وتراجع النفط إلى أدنى مستوى في 6 أشهر بالقرب من 72 دولارًا للبرميل هذا الأسبوع، حتى بعد أن أعلن تحالف أوبك بلس، الذي يضم أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، في 30 نوفمبر، جولة جديدة من تخفيضات الإنتاج للربع الأول من عام 2024.

وزاد سعر الخام بما يزيد على دولار واحد يوم الخميس، بعد صدور تقرير وكالة الطاقة الدولية ليتداول فوق 75 دولارًا.

تباطؤ الطلب

خفضت وكالة الطاقة الدولية أيضًا في التقرير، توقعاتها لنمو حجم الطلب على النفط في 2023 بواقع 90 ألف برميل يوميًا إلى 2.3 مليون برميل يوميًا، وتمثل الصين 80% من الزيادة العالمية هذا العام.

وتتوقع الوكالة أن حجم الطلب العالمي على خام أوبك بالإضافة إلى السحب من المخزون سيبلغ في المتوسط 28.2 مليون برميل يوميًا في 2024، وسيهبط إلى 27.7 مليون برميل يوميًا في النصف الأول من 2024.

وتشير تقديرات الوكالة إلى أن أوبك أنتجت 28.1 مليون برميل يوميًا في نوفمبر، أو 400 ألف برميل يوميا أكثر من حجم الطلب الذي تتوقعه على خامها في النصف الأول من العام المقبل.

نمو الطلب العالمي

وأبقت أوبك في تقرير شهري يوم الأربعاء على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 عند 2.46 مليون برميل يوميًا، كما أبقت على توقعاتها الشهر الماضي لنمو الطلب في عام 2024 عند 2.25 مليون برميل يوميًا.

وتقلص الفرق بشكل طفيف بين توقعات وكالة الطاقة الدولية وأوبك لنمو الطلب في 2024، لكنه ما يزال عند 1.15 مليون برميل يوميًا، أو ما يعادل تقريبًا 1% من استخدام النفط اليومي عالميًا، والإنتاج اليومي لواحدة من الدول الأعضاء في أوبك مثل ليبيا.