شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية لـ"أي أف جي" و"إيديتا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، ارتفع رصيد شهادات مجموعة أي أف جي القابضة إلى 394.130 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات إلى 273.271 مليون شهادة، والبنك التجاري الدولي إلى 188.036 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية إلى 99.833 مليون شهادة.

فيما استقر رصيد شهادات إيداع مدينة مصر للإسكان والتعمير عند 599.246 مليون شهادة، وحديد عز عند 73.664 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه عند مستوى 1.673 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 119.7 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.37% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.01%، والعرب على 6.61%، واستحوذت المؤسسات على 24.07% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.92%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 39.2 مليون جنيه، 823.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 332 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 438.3 مليون جنيه، 90.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 24722 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 29765 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 10526 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 5365 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 7768 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 6535 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1436 نقطة.