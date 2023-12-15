سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 15-12-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة الموافق 15-12-2023، من خلال المواقع الرسمية وشاشات التداول للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه بالموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الأهلي المصري إلى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه بالموقع الإلكتروني الرسمي لبنك بلوم مصر مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه بالموقع الإلكتروني الرسمي لميد بنك إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه بالموقع الإلكتروني الرسمي لبنك مصر مستوى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه بالموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المصري الخليجي إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

جاء سعر الدولار أمام الجنيه بالموقع الإلكتروني الرسمي لبنك كريدي أجريكول عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه بالموقع الإلكتروني الرسمي للبنك التجاري الدولي مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه بالموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الاستثمار العربي إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه بالموقع الإلكتروني الرسمي لبنك قطر الوطني الأهلي مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار اليوم أمام الجنيه بالموقع الإلكتروني الرسمي لبنك أبو ظبي التجاري 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.