الاقتصاد

أسعار الواردات الأمريكية تتراجع بـ 0.4% نوفمبر الماضي

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د ب أ - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة العمل الأمريكية، أن أسعار الواردات تراجعت خلال نوفمبر الماضي بنسبة 0.4% بعد تراجعها خلال أكتوبر الماضي بنسبة 0.6% وفقا للبيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 0.8% بعد تراجعها بنفس النسبة في الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

تراجع أسعار الوقود

ويستمر تراجع أسعار الوقود المستورد التي انخفضت بنسبة 5.6% خلال الشهر الماضي بعد انخفاضها بنسبة 3.7% خلال الشهر السابق.

كما ارتفعت أسعار الواردات مع استبعاد الوقود بنسبة0.2% خلال الشهر الماضي بعد تراجعها بنسبة 0.2% خلال الشهر السابق.

ومقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي تراجعت أسعار الواردات الأمريكية خلال الشهر الماضي بنسبة 1.4% بعد تراجع سنوي بنسبة 1.8% خلال الشهر السابق.

الصادرات الأمريكية

وأشارت الوزارة إن أسعار الصادرات الأمريكية تراجعت أيضا خلال الشهر الماضي بنسبة 0.9% وهو نفس معدل التراجع في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون تراجع أسعار الصادرات بنسبة 1% بعد تراجعها بنسبة 1.1% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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