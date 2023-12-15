شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الواردات الأمريكية تتراجع بـ 0.4% نوفمبر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة العمل الأمريكية، أن أسعار الواردات تراجعت خلال نوفمبر الماضي بنسبة 0.4% بعد تراجعها خلال أكتوبر الماضي بنسبة 0.6% وفقا للبيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 0.8% بعد تراجعها بنفس النسبة في الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

تراجع أسعار الوقود

ويستمر تراجع أسعار الوقود المستورد التي انخفضت بنسبة 5.6% خلال الشهر الماضي بعد انخفاضها بنسبة 3.7% خلال الشهر السابق.

كما ارتفعت أسعار الواردات مع استبعاد الوقود بنسبة0.2% خلال الشهر الماضي بعد تراجعها بنسبة 0.2% خلال الشهر السابق.

ومقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي تراجعت أسعار الواردات الأمريكية خلال الشهر الماضي بنسبة 1.4% بعد تراجع سنوي بنسبة 1.8% خلال الشهر السابق.

الصادرات الأمريكية

وأشارت الوزارة إن أسعار الصادرات الأمريكية تراجعت أيضا خلال الشهر الماضي بنسبة 0.9% وهو نفس معدل التراجع في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون تراجع أسعار الصادرات بنسبة 1% بعد تراجعها بنسبة 1.1% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.