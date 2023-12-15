شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمرون صينيون يدرسون فرصًا استثمارية بمدينة بورسعيد الجديدة "سلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وفي مستهل الزيارة، أجرى الوفد جولة بمحطة تحلية مياه البحر بالمدينة، وذلك لدراسة إمكانية تنفيذ استثمارات على المياه المرتجعة reject " المتبقية بدون تحلية بعد اتمام عملية التحلية" بالمحطة، للاستفادة منها في عددٍ من المشروعات.

واستكمل الوفد جولته بزيارة المنطقة السكنية بمدينة بورسعيد الجديدة، ودراسة إمكانية توفير سكن للموظفين والعاملين بالمصنع المزمع إنشاؤه باستثمارات صينية، بجانب الاطلاع على مشروعات الخدمات التي تشمل مدرسة، ومركزا طبيا، وسوقا تجارية، وناديا اجتماعيا، وحضانة.



وفد مستثمرين صينيين يتفقدون وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة سلام (1)

قال طارق جمال الدين، إن المدينة تم بها تنفيذ 4340 وحدة سكنية ( 217 عمارة) لمنخفضي الدخل "إسكان اجتماعي" ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، بجانب 171 عمارة أخرى بالمشروع ستضم 3420 وحدة سكنية، كما تم الانتهاء من مدرسة تعليم أساسي، ومركز طبى، وحضانة، ونادٍ اجتماعى، وسوق تجارية، ومبنى نقطة شرطة، ووحدة إطفاء.



وفد مستثمرين صينيين في مدينة سلام

وأضاف "جمال الدين"، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف م3/يوم، بجانب تنفيذ الخط الناقل للمياه من محطة التحلية حتى المنطقة الصناعية.



وفد مستثمرين صينيين يتفقدون محطة تحلية المياه بمدينة سلام

جدير بالذكر، أن مدينة بورسعيد الجديدة تبلغ مساحتها الإجمالية 22153.95 فدان، وتستهدف استيعاب 800 ألف نسمة، وتقع فى أقصى الشمال الغربى لشبه جزيرة سيناء، ويضم المخطط الاستراتيجي العام لمدينة بورسعيد الجديدة، مشروعات إسكان لمختلف الشرائح، وتعليم، وخدمات إقليمية، وإسكان سياحى، ومناطق صناعية، ولوجيستية، ومناطق استثمارية.