سعر الذهب يواصل الارتفاع في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

واصل سعر الذهب في مصر ارتفاعه، مع بداية تعاملات اليوم الجمعة، حيث زاد الجرام نحو 10 جنيهات مقارنة بأسعار أمس الخميس.

وكان سعر الجرام قد ارتفع خلال تعاملات أمس الخميس بنحو 30 جنيها.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1913 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2460 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 2870 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3280 جنيها للجرام.

كما صعد سعر الجنيه الذهب إلى 22960 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2043 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات الجمعة بزيادة نحو 0.37% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.