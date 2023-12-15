شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم اليابانية.. ارتفاع مؤشر "نيكي" القياسي بنسبة 1.21% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات الأسهم اليابانية صعودًا في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.

وارتفع مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 394.12 نقطة، أو ما يعادل 1.21%.

مؤشرات الأسهم اليابانية

ووصل "نيكي" إلى 33080.37 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 17.64 نقطة، أو0.76%، ليصل إلى 2338.99 نقطة.

وأمس الخميس كان أنهى المؤشر نيكي للأسهم اليابانية سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام مع تراجع أسهم شركات السيارات والبنوك بعد إشارة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى إنهاء دورة تشديد السياسة النقدية.

وأدى قرار المركزي الأمريكي لتعزيز الين بقوة ودفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية للانخفاض.

تعزيز الين الياباني

وأغلق المؤشر نيكي متراجعا 0.73 % عند 32686.25 نقطة بعد ارتفاعه بما وصل إلى 0.6 % في وقت سابق من الجلسة، وفتح المؤشر على ارتفاع مقتفيا أثر مكاسب وول ستريت خلال الليل.

وسجل المؤشر داو جونز الصناعي أول مستوى إغلاق قياسي مرتفع منذ يناير 2022 بعد أن أعلن المركزي الأمريكي أن سياسة رفع الفائدة وصلت لنهايتها.

وسجل الين الياباني أعلى مستوى منذ أربعة أشهر ونصف مقابل الدولار، في حين واصلت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات انخفاضها في ساعات التداول الآسيوية بعد أن وصلت لأدنى مستوى منذ أغسطس الليلة الماضية.