شكرا لقرائتكم خبر عن مستفيدًا من توقعات خفض الفائدة.. الذهب يتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة، إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بدعم من الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن، بعدما ألقت احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تكاليف الاقتراض العام المقبل بظلالها على الدولار وعوائد سندات الخزانة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2035.88 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0239 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفع 1.6% منذ بداية الأسبوع.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2050 دولارًا.

خفض أسعار الفائدة

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم: "احتمال خفض أسعار الفائدة يدفع لاتجاه صعودي للغاية بالنسبة للذهب".

وأبقى المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، وقال رئيسه جيروم باول إن التشديد التاريخي للسياسة النقدية قد انتهى على الأرجح.

وتضع الفائدة المنخفضة في الولايات المتحدة ضغوطًا على الدولار وعوائد السندات، ما يزيد من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.

ويتجه الدولار إلى انخفاض أسبوعي بعد أن سجل أدنى مستوى في 4 أشهر أمس الخميس، ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2% إلى 24.08 دولار للأوقية، فيما صعد البلاتين 0.1% إلى 958.87 دولار، ويتجه المعدنان إلى تحقيق مكاسب أسبوعية.

وانخفض البلاديوم 0.5% إلى 1096.86 دولار، لكنه يتجه إلى تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ مارس 2022، بعدما ارتفع هذا الأسبوع حتى الآن 15.5%.