شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة تسجل 2880 جنيها للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، ارتفاعًا كبيرًا في جميع الأعيرة الموجودة في سوق الصاغة بمصر، وذلك على خلفية تحرك سعر الذهب في البورصة العالمية إلى مستويات فوق 2030 دولارا، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2880 جنيها.



أسعار الذهب الآن لجميع الأعيرة: أسعار الذهب الآن لجميع الأعيرة: عيار 24 يسجل 3291 جنيها.

عيار 21 يسجل 2880 جنيها.

عيار 18 يسجل 2469 جنيها.

عيار 14 يسجل 1893 جنيها.

الجنيه الذهب 23040 جنيها.





أسباب صعود الذهب السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الذهب وعودته للتداول فوق المستوى 2000 دولار هو التغير الكبير في السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي قام خلال اجتماعه يوم أمس بتثبيت أسعار الفائدة عند نطاق 5.25% - 5.50% ليشير إلى انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة.

البنك الفيدرالي أشار إلى تراجع معدلات التضخم بوتيرة أسرع من توقعاته، الأمر الذي دفعه إلى التفكير في خفض الفائدة خلال العام القادم بواقع 75 نقطة أساس على 3 اجتماعات، وهو ما يقلص الفائدة إلى متوسط 4.6% بعد أن كانت توقعات أعضاء الفيدرالي في سبتمبر الماضي تشير إلى تراجع الفائدة إلى 5.1% فقط خلال العام القادم.

كما توقع أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي أن يبلغ التضخم الأساسي ذروته عند 2.4% العام المقبل، وهو أقل من توقعاته في سبتمبر البالغة 2.6%.

اقتربت توقعات البنك الفيدرالي لمستقبل أسعار الفائدة مع توقعات الأسواق التي وضعت احتمالات لخفض الفائدة خلال العام القادم بمقدار 100 نقطة أساس، وهو الأمر الذي تسبب في حركة السوق الكبيرة بعد الاجتماع.

من ناحية أخرى، تشير احتمالات الأسواق الآن إلى خفض الفائدة في اجتماع مارس 2024 بنسبة 75% حيث ارتفع هذا الاحتمال من 40% قبل اجتماع الفيدرالي يوم أمس.

وانخفض مؤشر الدولار بشكل حاد خلال جلسة اليوم ليتراجع بنسبة 0.9% مسجلاً أدنى مستوى منذ أسبوعين ويسجل انخفاض لليوم الثالث على التوالي، في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 1.3%.

أما عن العائد على السندات الحكومية الأمريكية فقد انخفض منذ بداية الأسبوع بنسبة 6.5% ليسجل أدنى مستوى منذ قرابة 5 أشهر عند 3.932%.

التراجع الحاد في مستويات الدولار الأمريكي والعائد على السندات الحكومية الأمريكية يمثلان أكبر دعم للذهب للارتفاع في ظل العلاقة العكسية بينهم، بالإضافة إلى تراجع تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.

تغير سياسة البنك الفيدرالي الأمريكي النقدية والتخطيط لخفض الفائدة خلال العام القادم سيعمل على انتهاء دعم البنك الفيدرالي للدولار الذي بدأ منذ مارس 2022 عندما قرر البنك رفع الفائدة ومحاربة التضخم.