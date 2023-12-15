شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط.. ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 2.35 دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم، لتواصل مكاسبها من الجلسة الماضية بدعم من تراجع الدولار.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على النفط في العام المُقبل.

أسعار النفط اليوم

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.35 دولار بما يعادل 3.2 % إلى 76.61 دولارًا للبرميل عند التسوية.

في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.11 دولار أو ثلاثة بالمائة إلى 71.58 دولارًا.

كانت أسعار النفط ارتفعت في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة، متجهة إلى تسجيل أول مكاسب أسبوعية في شهرين.

أخبار النفط اليوم

واستفادت من تراجع الدولار والتوقعات المتفائلة من وكالة الطاقة الدولية بشأن الطلب على النفط في العام المقبل.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات إلى 76.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 0006 بتوقيت جرينتش، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات إلى 71.68 دولار.

ويتجه الخامان إلى تحقيق مكاسب أسبوعية متواضعة، بدعم من إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع أنه سيخفض على الأرجح تكاليف الاقتراض العام المقبل.