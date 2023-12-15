شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السبائك الذهب فى مصر اليوم 15 ديسمبر 2023 لجميع الأوزان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار سبائك الذهب في مصر، اليوم الجمعة، ارتفاعًا ملحوظًا بالتزامن مع استمرار صعود الذهب عيار 24- وهو العيار المكون للسبائك الذهب في السوق المصري- إلى مستويات 3291 جنيها.

وفيما يلي بيان بأسعار السبائك الذهب سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3291 جنيها بدون مصنعية. وفيما يلي بيان بأسعار السبائك الذهب سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3291 جنيها بدون مصنعية. سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 8227 جنيها. سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 16455 جنيها . سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 32910 جنيها. سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 65820 جنيها. سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 102350 جنيها. سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 164550 جنيه. سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 329100 جنيه

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