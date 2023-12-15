شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب الآن فى مصر.. يسجل 2469 جنيها للجرام عيار 18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، عقب ارتفاع كبير في جميع الأعيرة الموجودة في سوق الصاغة بمصر، على خلفية تحرك سعر الذهب في البورصة العالمية إلى مستويات فوق 2030 دولار، وسجل جرام الذهب عيار 18- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2469 جنيها.



أسعار الذهب الآن لجميع الأعيرة: أسعار الذهب الآن لجميع الأعيرة: عيار 24 يسجل 3291 جنيها.

عيار 21 يسجل 2880 جنيهات.

عيار 18 يسجل 2469 جنيهات.

عيار 14 يسجل 1893 جنيها.

الجنيه الذهب 23040 جنيها.



أسعار الذهب عالميًا أسعار الذهب عالميًا شهد الذهب، ارتفاعًا بشكل طفيف خلال تداولات، اليوم الجمعة، في ختام تداولات هذا الأسبوع بعد ارتفاع كبير في أسعار الذهب منذ مطلع الأسبوع الجاري على حساب تراجع حاد في مستويات الدولار الأمريكي بعد تغير السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي.

تتداول أسعار الذهب الفوري- وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون- عند المستوى 2042 دولار للأونصة مسجلًا ارتفاع بنسبة 0.2%، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بنسبة 0.4% مسجلاً أعلى مستوى هذا الأسبوع عند 2047 دولار للأونصة، ومنذ بداية الأسبوع ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.8% مرتفعاً من أدنى مستوى في 3 أسابيع سجله عند 1973 دولار للأونصة ليربح الذهب 67 دولار حتى الآن.

وكشف التقرير، أن الارتفاع الكبير في مستويات الذهب يأتي بدعم من انهيار مستويات الدولار وعوائد السندات الحكومية الأمريكية، وذلك بعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي شهد انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة ليتوقع تخفيض الفائدة العام القادم بمقدار 75 نقطة أساس.

وساعد هذا على انتعاش أسعار الذهب مع تراجع تكلفة الفرصة البديلة للمعدن النفيس الذي لا يقدم عائد لحائزيه مقارنة مع السندات الأمريكية التي تقدم عائد يرتفع بارتفاع أسعار الفائدة.

ارتفع مؤشر الدولار اليوم بشكل طفيف بنسبة 0.1% وذلك بعد أن انخفض منذ بداية الأسبوع بنسبة 1.8% مسجلا أدنى مستوى منذ 4 أشهر، بينما انخفض العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 7.5% مسجلاً أدنى مستوى منذ 5 أشهر تقريباً عند 3.887%.

تحولت سياسة البنك الفيدرالي الأمريكي إلى التسهيل بشكل كبير بعد تمسكه بالتشديد النقدي الحاد منذ مارس 2024، وبعد اجتماعه هذا الأسبوع أعطى الضوء الأخضر للأسواق بشكل عملي للغاية لتسعير دورة تخفيض قادمة في أسعار الفائدة، والمتوقع أن تستجيب الأسواق لهذه الدورة كونها توافق توقعاتها.

توقعات الأسواق لمستقبل أسعار الفائدة الأمريكية يشير إلى احتمال بنسبة 67.1% بخفض الفائدة 25 نقطة أساس خلال اجتماع البنك في مارس 2024، وقد ارتفع هذا الاحتمال بعد أن كان بنسبة 40% قبل اجتماع البنك الفيدرالي.