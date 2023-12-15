خلال أسبوع.. سعر الدولار بالسوق السوداء يتخطى الـ 50 جنيها مجددا

الشارقة - اميمة ياسر -

تخطى سعر الدولار في السوق السوداء (السوق غير الرسمية للمضاربة على العملة) حاجز الـ 50 جنيها مجددا خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مقارنة بيوم الخميس قبل الماضي ليواصل الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي بعد هبوطه بشكل حاد، بحسب ما نقل موقع "مصراوي" عن مراقبين.

ووفقا للمراقبين، فقد زاد سعر الدولار بنحو 1.5 جنيه خلال أسبوع ليرتفع إلى 50.5 جنيه بنهاية تعاملات أمس من 49 جنيها بنهاية يوم الخميس قبل الماضي بسبب نقص المعروض من العملة في البنوك والصرافات مقابل زيادة الطلب على شرائه.

وذكر الموقع أن فجوة سعر الدولار اتسعت بين السوق الرسمي في البنوك والصرافات وغير الرسمي في السوق السوداء بنحو 19.5 جنيه حيث سجل بنهاية تعاملات أمس بالقطاع المصرفي قرب 31 جنيها.

وفي اليوم الأخير من شهر نوفمبر الماضي، انخفض سعر الدولار في السوق السوداء بشكل مفاجئ بنحو 5 جنيهات ليتراجع من أعلى مستوى له 52 جنيها إلى 46 و47 جنيها، مع تراجع الطلب بحسب ما قاله مراقبون تحدث إليهم "مصراوي" في ذلك الوقت.

وأضاف الموقع أن البنوك تواجه ضغوطا شديدة من نقص النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات غير مباشرة بقيمة 22 مليار دولار منتصف العام الماضي، بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

كان سعر الدولار قد ارتفع مقابل الجنيه بشكل رسمي بالبنوك بنسبة 96% خلال آخر 21 شهرا على 3 موجات بعد عودة البنك المركزي مجددا لسياسة تحرير سعر الصرف بعد الحياد عنها خلال عامي كورونا 2020 و2021.

وعاد البنك المركزي لتحرير سعر الصرف مجددا بهدف القضاء على الدولرة وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.