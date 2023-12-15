شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات التجزئة الصينية تسجل ارتفاعا بنسبة 10.1% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مبيعات التجزئة الصينية للسلع الاستهلاكية، ارتفاعا بنسبة 10.1% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي.

جاء ذلك بحسب ما أوضحته بيانات رسمية، أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين.

مبيعات التجزئة الصينية

وتسارعت وتيرة النمو من الارتفاع المسجل بنسبة 7.6 % في أكتوبر الماضي.

وسجل إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية 79ر42 تريليون يوان (نحو 03ر6 تريليونات دولار أمريكي) خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضيين.

وذلك بزيادة 7.2%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، بحسب بيانات الهيئة، مع الإشارة إلى أن مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية هي مؤشر رئيسي لقوة الاستهلاك في الصين.