الاقتصاد

مبيعات التجزئة الصينية تسجل ارتفاعا بنسبة 10.1%

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واس - بكين 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجلت مبيعات التجزئة الصينية للسلع الاستهلاكية، ارتفاعا بنسبة 10.1% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي.

جاء ذلك بحسب ما أوضحته بيانات رسمية، أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين.

مبيعات التجزئة الصينية

وتسارعت وتيرة النمو من الارتفاع المسجل بنسبة 7.6 % في أكتوبر الماضي.

وسجل إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية 79ر42 تريليون يوان (نحو 03ر6 تريليونات دولار أمريكي) خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضيين.

وذلك بزيادة 7.2%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، بحسب بيانات الهيئة، مع الإشارة إلى أن مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية هي مؤشر رئيسي لقوة الاستهلاك في الصين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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