شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات التجزئة الصينية تسجل ارتفاعا بنسبة 10.1% والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت مبيعات التجزئة الصينية للسلع الاستهلاكية، ارتفاعا بنسبة 10.1% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي.
جاء ذلك بحسب ما أوضحته بيانات رسمية، أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين.
مبيعات التجزئة الصينية
وتسارعت وتيرة النمو من الارتفاع المسجل بنسبة 7.6 % في أكتوبر الماضي.
وسجل إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية 79ر42 تريليون يوان (نحو 03ر6 تريليونات دولار أمريكي) خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضيين.
وذلك بزيادة 7.2%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، بحسب بيانات الهيئة، مع الإشارة إلى أن مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية هي مؤشر رئيسي لقوة الاستهلاك في الصين.