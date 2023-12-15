شكرا لقرائتكم خبر عن جدول رواتب الموظفين بالحكومة بعد زيادة الحد الأدنى إلى 4 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة المالية، الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية كالتالي (السادسة 4 آلاف جنيه، الخامسة 4500 جنيه، الرابعة 5 آلاف جنيه، الثالثة 5500 جنيه، الثانية 6 آلاف جنيه، الأولى 7 آلاف جنيه، مدير عام 8 آلاف جنيه، العالية 9 آلاف جنيه، الممتازة 11 ألف جنيه)، وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر عام 2023.

أوضحت وزارة المالية، أن الأجر الذي يتخذ وعاء لحساب الحد الأدنى هو متوسط إجمالي الأجر للموظف/العامل في 1 أكتوبر عام 2023 المكون من الأجر الوظيفي/الأساسي في 30 سبتمبر عام 2023 مضافًا إليه العلاوات الدورية والخاصة والتشجيعية وعلاوات الترقية وأية علاوات أخرى تقررت وضمت إلى أي من الأجرين.

وذكرت الوزارة، أن الأجر المكمل/المتغير في 30 سبتمبر عام 2023، والذي يشمل المعدل الشهري بالجنيه لكل ما تقاضاه الموظف/العامل من مكافآت وبدلات ومزايا نقدية لها صفة العمومية أو الجماعية أو الدورية سواء صرفت لمرة واحدة أو عدة مرات عن الفترة المنقضية من العام المالي الحالي 2023/2024 أيًا كان مصدر تمويلها أو الباب الموازني الذي تم الخصم عليها بها، وكذا ما تقرر بموجب القانون رقم 172 لسنة 2023، كما أن الحصص والأعباء التأمينية التي يتحملها صاحب العمل على إجمالي الأجر، وفقًا لما يقضي به قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148 لسنة 2019).

يأتي ذلك بمناسبة صدور كل من القانون رقم 172 لسنة 2023 بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1220) لسنة 2023.