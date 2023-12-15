شكرا لقرائتكم خبر عن برئاسة المملكة.. انعقاد المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية بالرباط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عُقدت بالعاصمة المغربية الرباط أمس الأول، أعمال الدورة 64 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، برئاسة وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للرقابة والامتثال التعديني المهندس أحمد فقيه الذي تسلم رئاسة المجلس.

وأوضحت المنظمة في بيان ، أنه تم خلال هذه الدورة، التي حضرها ممثلو 11 دولة عربية وممثل عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، استعراض أهم الإنجازات والأنشطة التي نفذتها المنظمة وكذا الاجتماعات الفنية ذات الصلة ببرنامج عملها، والتي تلبي متطلبات الدول العربية الأعضاء.

كما تمت مناقشة دور منصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية، التي تعد أول منصة عربية رسمية متخصصة تعمل على تسهيل عمل المنشآت لعرض منتوجاتها وخدماتها بشكل مجاني .