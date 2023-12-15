شكرا لقرائتكم خبر عن وسط تراجع الدولار.. سعر الذهب يرتفع ويتجه لمكاسب أسبوعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، ويتجه نحو مكاسب أسبوعية وسط تراجع الدولار.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.3 % إلى 2049.6 دولارًا للأونصة.

فيما سجل الدولار أقل مستوى في أربعة أشهر متجهًا نحو تسجيل خسائر أسبوعية.

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2% إلى 24.08 دولار للأوقية، فيما صعد البلاتين 0.1% إلى 958.87 دولار، ويتجه المعدنان إلى تحقيق مكاسب أسبوعية.

وانخفض البلاديوم 0.5% إلى 1096.86 دولار، لكنه يتجه إلى تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ مارس 2022، بعدما ارتفع هذا الأسبوع حتى الآن 15.5%.