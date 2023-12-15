شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والسبائك فى مصر بتعاملات السبت 16 ديسمبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب والسبائك في مصر، اليوم السبت 16 ديسمبر 2023، استقرارًا ملحوظًا عقب تحركات أسعار الذهب أمس، وفي السياق التالي نرصد تطور أسعار الذهب لجميع الأعيرة الموجودة في سوق الذهب، وكذلك أسعار سبائك الذهب من وزن جرام إلى 100 جرام.



أسعار الذهب الآن لجميع الأعيرة: أسعار الذهب الآن لجميع الأعيرة: عيار 24 يسجل 3291 جنيها.

عيار 21 يسجل 2880 جنيهات.

عيار 18 يسجل 2469 جنيهات.

عيار 14 يسجل 1893 جنيها.

الجنيه الذهب 23040 جنيها.





وفيما يلي بيان بأسعار السبائك الذهب:سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3291 جنيها بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 8227 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات 16455 جنيها .

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 32910 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 65820 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 102350 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 164550 جنيه.

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 329100 جنيه.