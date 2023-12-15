شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط الجنيه الإسترليني.. والأسهم البريطانية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل ارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2686 دولار أمريكي، بانخفاض 0.66%، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1644 يورو بارتفاع 0.26%.

الأسهم البريطانية

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس " فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض.

وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 0.95%، ما يعادل 72.62 نقطة، ليصل عند مستوى 7576.36 نقطة.