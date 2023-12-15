شكرا لقرائتكم خبر عن شركة شحن ألمانية توقف مرور سفنها عبر قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوقفت شركة الشحن البحرى الألمانية هاباج لويد، اليوم الجمعة، مرور سفنها مؤقتا عبر قناة السويس، في أعقاب هجوم صاروخي على إحدي سفن الشحن التابعة لها في البحر الأحمر.

وقال متحدث باسم الشركة ومقرها هامبورج، إنهم سيتخذون قرارا بشأن هذا الموقف يوم الإثنين.

هجوم على سفينة حاويات

كانت سفينة الحاويات "الجسرة" قد تعرضت لإطلاق نار في وقت سابق اليوم في المضيق بين اليمن وجيبوتي.

وذكر المتحدث أن بعض الحاويات على متن السفينة تعرضت للضرر لكن هيكل السفينة لم يتأثر، ولم تقع إصابات.

وذكرت تقارير إعلامية أن حريقًا اندلع على متن السفينة، ولم يعلن أي طرف مسئوليته عن الهجوم حتى الآن.