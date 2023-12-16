شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 11 قطاعًا بالبورصة خلال أسبوع على رأسها "التعليم" بنسبة 5.3% والان مع تفاصيل الخبر
وصعدت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والمنسوجات والسلع المعمرة، والموارد الأساسية بنسبة 2.9%، 2.5%، 2.3%، على التوالي، وقفز قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.7%، وزاد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.3%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.01%.
فيما تراجعت 5 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.2%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.4%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1%، وهبط قطاعا خدمات النقل والشحن، ومواد البناء بنسبة 0.7%، 0.4%، على التوالي.
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 10.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.673 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.6%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.118 تريليون جنيه إلى 1.127 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.8%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 341.2 مليار جنيه إلى 343.3 مليار جنيه بنسبة نمو 0.6%.
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