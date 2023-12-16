شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تهبط بشكل طفيف بعد جلسة متقلبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت أسعار النفط جلسة اليوم الجمعة على انخفاض طفيف، عقب جلسة متقلبة هبطت خلالها الأسعار أكثر من دولار للبرميل، في ظل محاولة المتعاملين استيعاب إشارات متباينة تتعلق بحجم الطلب على النفط في العام المقبل.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات، أو 0.08 %، إلى 76.55 دولارًا للبرميل عند التسوية، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا، أو 0.21 %، إلى 71.43 دولارًا.

ارتفاع الاستهلاك العالمي

تعثرت السوق في وقت سابق من الجلسة بعدما أظهر مسح لنشاط التصنيع الصادر عن بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، حدوث تراجع في الطلبيات الجديدة للشهر الثالث، وهو ما قد يكون مؤشرًا على ضعف حجم الطلب على النفط في العام المقبل.

وتأثر المتعاملون أيضًا بتعليقات من جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، اليوم الجمعة، حول الآمال في خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الخميس، إن دورة رفع أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم من المرجح أنها انتهت، لكنه ترك الباب مفتوحًا أمام احتمال رفعها مجددًا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير شهري، إن الاستهلاك العالمي من النفط سيرتفع 1.1 مليون برميل يوميًا في 2024، بزيادة 130 ألف برميل يوميًا عن توقعاتها السابقة، وأرجعت هذا إلى تحسن توقعات الطلب في الولايات المتحدة وانخفاض أسعار النفط.