شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يتوقع تحسن الطلب على الحديد محليًا خلال 2024 بنسبة نمو 5% والان مع تفاصيل الخبر
وقال التقرير، إن الاقتصاد العالمي واجه تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك التضخم وتباطؤ النمو وانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي من 3.5% في عام 2022 إلى 3% في عام 2023، ومن المتوقع أن يتراجع النمو أيضًا إلى 2.9% في عام 2024، طبقًا لصندوق النقد الدولي، ويعود هذا التباطؤ إلى الضغوط الاقتصادية التي تواجهها دول عديدة، وانكماش التجارة، وانخفاض الطلب بصفة عامة، وفي حين أن الآمال معلقة على التوسع النشط للاقتصاد الآسيوي، فإن المخاطر على المدى القريب لاتزال قائمة، مثل التوترات الجيوسياسية والآثار السلبية المحتملة لتشديد السياسة النقدية.
تبلغ الطاقة الإنتاجية المتاحة من حديد التسليح في مصر حوالي 15 مليون طن، فيما يبلغ الاستهلاك الفعلي 7.5 مليون طن، وبلغ حجم التصدير من الحديد المصري 1.412 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض 21%، بحسب تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.
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