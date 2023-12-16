أكثر من 93 ألف أسرة مستفيدة من برنامج سكني منذ بداية العام 2023 حتى نهاية نوفمبر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

كشف برنامج “سكني” عن استفادة 93,622 أسرة سعودية من البرنامج منذ بداية العام 2023 حتى نهاية نوفمبر الماضي، في حين بلغ عدد الأسر السعودية التي سكنت مسكنها الأول منذ بداية العام 90,837 أسرة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير منتجات سكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة تُسهم في تحقيق أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – برفع نسبة التملك للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.

وأوضح البرنامج في بيان اليوم، أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال شهر أكتوبر بلغ 11,073 أسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول في الشهر نفسه 8,122 أسرة سعودية، بالاستفادة من باقات الدعم الاختيارية التي يتيحها “سكني” للأسر السعودية، حيث تمنح هذه الباقات المستفيد حلولاً مرنة ومتعددة عبر تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين، لافتًا النظر إلى أن هذه الباقات والخيارات المنوعة تأتي تأكيدًا من “سكني” على استمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك

الأسر السعودية لمنازلهم.

ودعا البرنامج الأسر السعودية الراغبة بالتملك إلى الاطلاع على المشاريع والوحدات السكنية المتاحة للحجز إلكترونيًا من خلال زيارة التطبيق أو الموقع الإلكتروني لـ “سكني” من مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار السعي المتواصل لتوفير الخيارات السكنية المتنوعة للأسر السعودية بما يلبي تطلعاتهم ورغباتهم.

ويتيح “سكني” عدة خدمات عبر قنواته المتعددة لخدمة المستفيدين والتواصل معهم والرد على الاستفسارات، حيث تم تقديم 146,880 خدمة للمستفيدين الذين تواصلوا مع البرنامج عبر الحساب الرسمي على منصة “X”، وكذلك المركز الموحد للعناية بالمستفيدين (19909) و(واتساب الأعمال)، كما يقدم موقع وتطبيق “سكني” مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيًا، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و”المقاول المعتمد”، وخدمة التمويل الإلكتروني و”السوق العقاري”، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونيًا.

ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط: https://sakani.sa ، أو بالاتصال على الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات، أو زيارة مركز “سكني” الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.