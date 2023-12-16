وزارة الاستثمار توقع مذكرتي تفاهم مع بنوك سعودية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّعت وزارة الاستثمار مذكرتي تفاهم مع البنك العربي الوطني، وبنك الجزيرة؛ بهدف تعزيز دور القطاع المصرفي الرقمي لتمكين الشركات الراغبة في الاستثمار، وتقديم خدمات بنكية مميزة، والعديد من التسهيلات للمستثمرين، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

ويأتي توقيع مذكرتي التفاهم ضمن سعي الوزارة لتعزيز البيئة الاستثمارية بالمملكة، ومساعدة المستثمرين على توسيع استثماراتهم، وتقديم عدة تسهيلات للشركات؛ بهدف إثراء تجربتهم الاستثمارية وبما يعمل على تعزيز نمو وتنويع اقتصاد المملكة.