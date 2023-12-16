شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية.. مؤشر ستاندرد آند بورز يتراجع بأقل من 0.1% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 81ر56 نقطة، أو 0.2% ، ليصل إلى 16ر37305 نقطة.

المؤشرات الأمريكية

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 36ر0 نقطة، أو أقل من 0.1%، ليصل إلى 19ر4719 نقطة.

وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 36ر52 نقطة، أو 4ر0%، ليصل إلى 92ر14813 نقطة.

بورصة وول ستريت

كان المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز الصناعي تراجعا عند الفتح أمس الجمعة.

وجاء ذلك بعد أن أدت تعليقات من مسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى تراجع المعنويات التي ارتفعت مؤخرا.

المؤشر داو جونز الصناعي

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 53.85 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 37194.50 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 5.32 نقطة أو 0.11 بالمئة إلى 4714.23 نقطة.

في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 35.90 نقطة أو 0.24 بالمئة إلى 14797.46 نقطة.