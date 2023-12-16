شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أسهم بالبورصة ترتفع بأكثر من 15% فى أسبوع الانتخابات الرئاسية 2024 والان مع تفاصيل الخبر
1- القاهرة للزيوت والصابون بنسبة 15.23% ليصل إلى مستوى 0.280 جنيه.
2- المطورون العرب القابضة بنسبة 15.30% ليصل إلى مستوى 1.153 جنيه.
3- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بنسبة 15.34% ليصل إلى مستوى 20.300 جنيه.
4- ارابيا انفستمنتس هولدنج بنسبة 15.98% ليصل إلى مستوى 0.508 جنيه.
5- البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 17.59% ليصل إلى مستوى 20.920 جنيه.
6- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بنسبة 22.17% ليصل إلى مستوى 0.562 جنيه.
7- الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة 23.08% ليصل إلى مستوى 23.520 جنيه.
8- المصرية لنظم التعليم الحديثة بنسبة 66.35% ليصل إلى مستوى 0.346 جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 24722.82 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى- ثاني أسبوع في شهر ديسمبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 5365.26 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 7768.53 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 29765.29 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 6535.39 نقطة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز