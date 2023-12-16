سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 16-12-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت الموافق 16-12-2023، من خلال المواقع الرسمية وشاشات التداول للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة.

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري داخل بنك بلوم مصر عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

كما استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على الموقع الإلكتروني لبنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على الموقع الإلكتروني لميد بنك إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

جاء سعر الدولار مقابل العملة المحلية لمصر على الموقع الإلكتروني لبنك مصر عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل العملة المحلية لمصر على الموقع الإلكتروني لبنك المصري الخليجي إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

استقر سعر الدولار مقابل العملة المحلية لمصر على الموقع الإلكتروني لبنك كريدي أجريكول عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل العملة المحلية لمصر على الموقع الإلكتروني للبنك التجاري الدولي مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

كما وصل سعر الدولار أمام العملة المصري بالمنصة الرسمية ببنك الاستثمار العربي إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار أمام العملة المصري بالمنصة الرسمية ببنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، بحسب تقرير المال.

بلغ سعر الدولار اليوم أمام العملة المصري بالمنصة الرسمية ببنك أبو ظبي التجاري مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.