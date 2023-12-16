«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2024

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس 2024، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

وقالت وزارة المالية، في بيان لها اليوم السبت، إنه تم تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهابت الوزارة بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.

وأشار البيان إلى أن شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أكد مراعاة عيد الميلاد المجيد بحيث يتم صرف المتأخرات بداية من يوم الخميس 4 يناير بدلاً من يوم الأحد 7 يناير.

وأضاف "خيري" أنه تم سيتم صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة أيام 21، و22، و23، و24، 28 من الشهر نفسه، والمتأخرات السابقة أيام 4، و8، و9 من الشهر ذاته.

وأضاف أنه سيتم صرف مرتبات فبراير للعاملين في الدولة أيام 22، و25، و26، و27، و28 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، و11، و12 من ذات الشهر نفسه.

وأوضح شريف خيري أنه سيتم صرف مرتبات مارس لموظفي الحكومة أيام 21، و24، و25، و26، و27 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 7، و10، و11 من الشهر ذاته.

وطالب رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالعاملين في الجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.