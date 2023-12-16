شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة مرتقبة.. مصادرة أصول روسية لتمويل أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت تقارير أن دولا غربية تستكشف سبلا لمصادرة أصول البنك المركزي الروسي من أجل تمويل أوكرانيا.

وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز أن مسؤولي مجموعة السبع كثفوا محادثاتهم خلال الأسابيع القليلة الماضية حول إنفاق ما يقرب من 300 مليار دولار قيمة أصول سيادية ثابتة روسية.

مصادرة أموال روسية

وفي تصريحات سابقة أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، أن روسيا تبني احتياطيات دولية بأصول لا يمكن استهدافها بعقوبات غربية.

وجمدت دول غربية نحو 300 مليار دولار، أو ما يعادل نصف الاحتياطيات الدولية الروسية، بعد نزاع موسكو وأوكرانيا العام الماضي.

وأشار البنك المركزي الروسي حينها أيضا، إنه يعتبر الذهب واليوان الصيني والعملات الأجنبية التي يحتفظ بها نقدا أصولا آمنة من جولات أخرى محتملة من العقوبات الغربية.

إدانات روسية

من جهة أخرى أدانت روسيا احتمال ازدياد التعاون العسكري بين فنلندا جارتها من جهة الشمال الغربى والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله الجمعة، ردا على أسئلة لوسائل الإعلام حول ما إذا كان نشر قوات أمريكية في فنلندا سيؤدي إلى مزيد من التوترات، "بالطبع لا يمكننا إلا أن نأسف لذلك".

وكانت وافقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى على الحزمة الثانية عشرة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.