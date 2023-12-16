شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. اعرف قيمة مبيعات سوق الألعاب في الصين 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت تقارير رسمية أن إيرادات المبيعات الفعلية لسوق الألعاب المحلية بالصين في عام 2023 بلغ حوالي 303 مليار يوان، بما يعادل 42.7 مليار دولار أمريكي.

ويأتي بزيادة 14% على أساس سنوي، بحسب التقرير السنوي عن صناعة الألعاب في الصين، مبينا أنه يوجد في الصين الآن 668 مليون لاعب، ما يمثل رقما قياسيًا جديدًا.

سوق الألعاب في الصين

وبين أن الألعاب المطورة ذاتيا في البلاد، حققت إيرادات قاربت 16.4 مليار دولار أمريكي في السوق الخارجية على مدار عام 2023.

وبهذا تجاوز إجمالي إيراداتها 100 مليار يوان لمدة أربع سنوات متتالية، فيما تظل الولايات المتحدة واليابان السوقين الخارجيين الرئيسيين لألعاب الهاتف المحمول الصينية.

ولفت التقرير إلى أن طوكيو وواشنطن يمثلان 32.5% ، و18.9% على التوالي من حيث الحصة السوقية، وتليهما جمهورية كوريا.