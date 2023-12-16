شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم السبت فى مصر.. الجرام عيار 21 يسجل 2885 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم السبت ارتفاعا طفيفا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسي في سوق الذهب بمصر 2880 جنيها بدون إضافة مصنعية بالتزامن مع تحرك ملحوظ في جميع الأعيرة المتداولة في مصر.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3291 جنيها.

عيار 21 يسجل 2880 جنيها.

عيار 18 يسجل 2469 جنيها.

عيار 14 يسجل 1893 جنيها.

الجنيه الذهب 23040 جنيها.

انخفاض في عقود شراء الذهب

أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 12 ديسمبر، انخفاض الطلب على عقود شراء الذهب بمقدار 15304 عقد مقارنة مع التقرير السابق، بينما ارتفعت عقود بيع الذهب بمقدار 7 عقود فقط مقارنة مع التقرير السابق.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر انخفاض في الطلب على عقود شراء الذهب مقارنة مع الأسبوع السابق، وذلك بسبب انتهاء فترة احتساب عقود الذهب قبل يوم اجتماع البنك الفيدرالي الذي غير من سياسته النقدية. وبالتالي قد نشهد تغير في أسواق العقود الآجلة لصالح شراء المزيد من العقود خلال التقارير القادمة.

ولكن يجب الحذر أن الأسابيع القادمة تشهد تراجع في أحجام التداول وفي الاقبال على أسواق العقود الآجلة بسبب فترة العطلات.