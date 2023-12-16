شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "الخريف" يزور عددا من المصانع في تشانغوون وسيئول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خلال زيارته الرسمية الحالية إلى كوريا الجنوبية، زار وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف عددا من المصانع في تشانغوون وسيئول.

والتقى مع عدد من مسؤولي شركة Doosan في تشانغوون، ثم قام بجولة على مرافق المصنع للاطلاع على أبرز أعمال الشركة في محطات الطاقة الحرارية والتوربينات والمولدات ومحطات التحلية والمسبوكات والمغلفات.

زيارة وزير الصناعة إلى كوريا الجنوبية

وفي العاصمة الكورية سيئول؛ زار مصنع شركة KG Mobility، إحدى أكبر شركات تصنيع السيارات في الجمهورية للكورية.

كما اطّلع على أبرز ما توصلت إليه الشركة في صناعة السيارات متعددة الاستخدامات (SUVs) وسيارات الدفع الرباعي الكروس أوفر، وخططها في مجال السيارات الكهربائية.

تعزيز التعاون والشراكة

وتأتي لقاءات وزير الصناعة والثروة المعدنية في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية كوريا الجنوبية.

وذلك بهدف تعزيز التعاون والشراكة في قطاعي الصناعة والتعدين، وتوسيع آفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين.