شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشرقية.. بدء تسليم موقعين استثماريين في الخفجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت أمانة المنطقة الشرقية، بتسليم موقعين استثماريين للمستثمرين، في محافظة الخفجي، عبر منصة "فرص".

يأتي ذلك بعد أن جرى طرح الموقعين للبوليفارد، وموقع لإنشاء محطة وقود، ضمن الفرص الاستثمارية التنموية في منافسات عامة عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية (فرص).

المواقع الاستثمارية

وقال رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، إن البلدية قامت في وقت سابق بطرح عدد من المواقع الاستثمارية ومن ضمنها إنشاء وتشغيل وصيانة بوليفارد الخفجي بمساحة تبلغ 10,822 متر مربع.

كما طرحت أيضاً إنشاء وتشغيل وصيانة محطة وقود حي الشاطئ بمساحة 3000 متر مربع، حيث تم توقيع عقود استلام المواقع الاستثمارية للبدء بالعمل حسب الأنظمة والاشتراطات.

المنطقة الشرقية

وأشار الحميداني إلى إن هذه الفرص تأتي امتداداً لاستراتيجية أمانة المنطقة الشرقية، وجهود البلدية في تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال من خلال طرحها لمجموعة من الفرص الاستثمارية الداعمة للأنشطة الترفيهية والسياحية والتجارية والصناعية والاجتماعية والخدمية.

ودعا المستثمرين ورجال الأعمال والراغبين بالاستثمار في هذه المجالات والاطلاع على الفرص الاستثمارية وتفاصيل المنافسة من خلال بوابة الاستثمار في المدن السعودية "فرص”.